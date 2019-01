Blue Hors en Lövsta Stuteri gaan samenwerken

Door de handen ineen te slaan maken Blue Hors en Lövsta Stuteri het voor fokkers een stuk gemakkelijker om hengsten uit hun buurland te gebruiken. Waar Blue Hors één van de grootste hengstenstations in Denemarken is, is Lövsta Stuteri dat in Zweden. Eind maart maken de twee stations hun samenwerking officieel, dan wordt de eerste gezamenlijke hengstenshow georganiseerd.

Net als Blue Hors richt Lövsta Stuteri van Antionia Ax:son Johnson zich op een combinatie van sport en fokkerij. Beide stations bieden hengsten aan die meedraaien in de topsport. Hoewel voor zowel Blue Hors als Lövsta Stuteri de focus op de dressuurhengsten ligt, biedt laatstgenoemde ook enkele springhengsten aan.

Beste mogelijkheden

Ax:son Johnson is een groot supporter van de dressuursport in Zweden. Tinne Vilhelmson Silfvén is verantwoordelijk voor de opleiding van de paarden op Lövsta Stuteri. “Daardoor krijgen de hengsten de beste mogelijkheid voor goede prestaties in de sport”, laat Esben Möller van Blue Hors weten. “Door samen te werken kan men in beide landen gebruik maken van de beste, verschillende bloedlijnen.”

Bron: Blue Hors