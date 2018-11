Blue Hors festival compleet met vier overwinningen, Quel Filou wint Youngster Cup

Op het Blue Hors Dressuurfestival deden de hengsten en nazaten van Blue Hors vandaag goede zaken. Zo overschreed de KWPN'er Blue Hors Don Olymbrio de 80%-grens in de Grand Prix. In de Youngster Cup ging de zege naar Anna Zibrandtsen in het zadel van de bronzenmedaille winnaar Quel Filou. Karlijn Geelkerken behaalde met Ecuador de vijfde prijs in de Lichte Tour.

Vandaag stonden drie nationale en drie internationale rubrieken op het programma. Naast de nationale MB2-A-rubriek, die werd gewonnen door de Sandro Hit-zoon Sandbaek’s Wonder-Hitt met Amalie Skov Christensen, en de Intermediaire I, die op naam kwam van Blue Hors eigen ruiter Daniel Bachmann Andersen met de achtjarige Blue Hors Zack-zoon Blue Hors Zee Me Blue, werd ook de Youngster Cup verreden op Prix st. Georges niveau.

Youngster Cup

Deze Youngster Cup kwam na twee rondes in handen van Quel Filou (v. Quaterback), die werd voorgesteld door Anna Zibrandtsen. Vrijdag wist het duo overtuigend te winnen met 76,620%. Vandaag moest de combinatie haar meerdere erkennen in Carina Cassøe Krüth met Red Diamant (v. Blue Hors Romanov), die zich bijna 3% los reed van de concurrentie. Zibrandtsen volgde met 70% op de tweede plaats. Desondanks werd de eindzege toch voor Zibrandtsen gevolgd door Krüth.

De verdere prijzen in de Youngster Cup waren voor Maria Anita Andersen met Thybo’s Laban (v. L’espoir) gevolgd door Anna Kasprzak met Blue Hors Romanov-dochter Romanova.

Schneider succesvol in internationale rubrieken

In de Grand Prix op drie sterren niveau pakte Daniel Bachmann Andersen zijn tweede zege van de dag. Met Blue Hors Don Olymbrio overschreed Bachmann de 80%-grens en won unaniem. De top drie bestond verder uit Dorothee Schneider met de Falsterbo-zoon Faustus 94 en Carina Cassøe Krüth in het zadel van May-Day Graftebjerg (v. Dream of Heidelberg).

In de internationale Lichte Tour ging de overwinning met ruim 75% naar Dorothee Schneider met de zevenjarige For Romance 2 (v. Fürst Romancier). Karlijn Geelkerken, die samen met Margo Timmermans voor Nederland is afgereisd naar het Blue Hors Dressuurfestival, werd met de Ampère nazaat Ecuador VD vijfde met 66,706%.

Bron: Horses.nl