Blue Hors Nordic en Oromance bovenaan in Subli Cup Berkel-Enschot

De laatste selectie voor de Subli Cup werd gisteren verreden in Berkel-Enschot. Hierna zal het klassement worden opgemaakt en zal er bekend worden wie zich geplaatst hebben voor de halve finale in Harmelen. De winst bij de vijfjarigen ging naar de KWPN-hengst Nordic Blue Horse (80,8 punten) en bij de vierjarigen naar Oromance (82 punten).

Bij de 5-jarigen was het de KWPN hengst Nordic Blue Horse die er met de eerste prijs vandoor ging onder zijn amazone Daniëlle Heijkoop. De juryleden Mathie Boomaars en Jeanette Wolfs-Dielissen gaven de Totilas-nakomeling 80,8 punten. Met een klein verschil ging de tweede prijs met 80,4 punten naar Beni Pachl met Nachtwacht. Christel Heuseveldt stuurde No Secret (v. Secret) naar de derde plaats met 79 punten.

4-jarigen

De 4-jarigen werden beoordeeld door Karin Retera en Janine van Twist. De sterk bezette rubriek werd gewonnen door Femke de Laat met Oromance (v. For Romance). Het duo scoorde 82 punten. Ook in deze rubriek was er succes voor een Secret-nakomeling. De merrie Oxxi Lena liep onder Annemijn Boogaard naar de tweede plaats met 80 punten. De derde prijs was voor Renate van Uytert-Van Vliet met O’Toto van de Wimphof. De KWPN-goedgekeurde hengst liep naar 79,6 punten. Marije de Lange werd met Ohjay (v. Escamillo) vierde met 79,4 punten en Aniek de Laat mocht met 79 punten als vijfde aansluiten met Oostrade (v. Vitalis).

Bron: Horses.nl