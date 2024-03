Blue Hors-ruiter Ruiz terug naar Spanje

Blue Hors-ruiter Cristian Rudela Ruiz heeft besloten terug te keren naar Spanje waar hij zijn eigen bedrijf wil beginnen. Dat maakte Cristian eind februari bekend op zijn Instagram-account. De beslissing is het gevolg van de inkrimping van Stoeterij Blue Hors.

In 2017 verhuisde Cristian met zijn vrouw en dochter naar Denemarken toen hij een baan aangeboden kreeg bij Helgstrand Dressage. Hier werkte hij twee jaar als ruiter, waarna hij in 2019 de overstap naar Blue Hors maakte.

In zijn post bedankt hij Blue Hors voor de afgelopen vijf jaar: “Het was een genoegen om deel uit te maken van het team, het voelde als een tweede thuis. Nu is het moment gekomen om mijn eigen bedrijf in Spanje te gaan opbouwen samen met mijn familie.”

Bron: Instagram