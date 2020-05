Blue Hors versterkt team met Tania Joensen

De 26-jarige Tania Joensen maakt per 1 juni deel uit van het Blue Hors team. De Deense amazone gaat werken onder Claus en Agnete Kirk Tinggaard in Julianelyst en zal zich bezig houden met de opleiding van jonge dressuurpaarden.

Tania Joensen volgde de trainer-coach opleiding in Vilhelmsborg en ronde de studie in februari af. Hoewel het springen ook deel uit maakte van de opleiding, lag haar hart toch bij de dressuur. Ze kreeg haar eigen dressuurpaard Carrera (Carano x Landino) die ze opleidde tot Grand Prix niveau. Het paar kwalificeerde zich voor de nationale kampioenschappen in Denemarken dit voorjaar, maar door de coronacrisis gaat het kampioenschap niet door.

Joensen gaat op Blue Horse onder leiding van Claus en Agnete Kirk Tinggaard de jonge paarden opleiden en wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden op stal.

“Het is een droom die uitkomt”, vertelt Joensen aan Ridehesten, “Als pas afgestudeerde is het voor mij een geweldige kans om in zo’n grote en professionele organisatie te werken.”

