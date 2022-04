Bo Leijten pakt titel in de klasse B cat. C

Met een grote glimlach werd Bo Leijten gehuldigd als kampioen in de klasse B cat. C. Met haar pony King Arthur behaalde ze een score van 67,77% waar niemand meer bij in de buurt kwam. Als kampioen krijg je uiteraard een prachtige gouden medaille en kampioenssjerp maar daarnaast kreeg ze van sponsor Hartog ook nog een voerpakket voor haar pony overhandigd.

Bo heeft de knappe vijfjarige King Arthur nu bijna een jaar onder het zadel en is in die tijd een fijne combinatie samen geworden.

Bo vertelt

“Hij was heel braaf en deed goed zijn best vandaag. We maakten ook geen foutjes. Het was heel gaaf om hier te rijden en ik ben super blij dat ik heb gewonnen. Thuis krijg ik altijd les van mijn moeder Margreet Prosman en van haar moet ik altijd op mijn handen letten. Soms maken we thuis ook wel eens een sprongetje, maar dressuur vind ik het allerleukste om te doen!

Uitslag Dressuur klasse B. cat. C, Hartog Prijs

1. Bo Leijten (Harmelen) – King Arthur, 67,778%

2. Tara van de Linde (Sint Jansklooster) – Buitenstee’s Doerak, 66,111%

3. Mathilde Niemarkt (Jirnsum) – Roosendaal’s Matchmaker, 66,000%

Uitslag

Bron: KNHS