Bondscoach Monica Theodorescu heeft niets met online wedstrijden

De reacties op het houden van online wedstrijden in de coronacrisis zijn niet mis. De FEI heeft zelfs hun juryleden verboden hieraan mee te werken. Ook de Duitse bondscoach Monica Theodorescu is duidelijk: “Ik heb hier helemaal niets mee”, zegt ze in een interview met ClipMyHorse.

De online wedstrijden kwamen aan de orde in het interview dat Monica Theodorescu hield met ClipMyHorse. De Duitse bondscoach is hierover duidelijk. “Je rijdt thuis en je rijdt wedstrijden, dat zijn twee verschillende dingen. Dat je een rit op video zet om die te analyseren en te bespreken, dat kan ik me voorstellen. Ik werk ook veel met videoanalyses. Maar voor wedstrijden…daar heb je ook vergelijking voor nodig. Thuis kun je ook niet de wedstrijdatmosfeer creëren. Ook weet je niet hoe de paarden zijn voorbereid op de proef. Je hebt ook geen controles bijvoorbeeld op doping. Voor mij heeft het totaal niets met wedstrijd rijden te maken.”

In het verdere interview spreekt Theodorescu over haar contact met de kaderruiters in deze tijd en over haar eigen invulling van haar tijd thuis. “Wij zijn allemaal in afwachting wat er gaat gebeuren. Met de kaderpaarden gaat het goed. Ze worden fit gehouden. Voor alle ruiters geldt dat ze het stalmanagement onder controle hebben.”

Bekijk het hele interview hieronder. Theodorescu spreekt hierin ook over het vervolg van dit seizoen en over de aanloop naar de Olympische Spelen die naar volgend jaar zijn verschoven.

