Bondscoach Peutz over jeugd dressuurcompetitie: ‘Zeer waardevol voor de sport’

Op vrijdag 27 december is een nieuw seizoen van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup van start gegaan in Nieuw en Sint Joosland. Deze eerste selectiewedstrijd werd bij de Junioren gewonnen door Sanne van der Pols met Excellentie (v.Don Schufro). In de rubriek voor Young Riders was Marten Luiten met Fynona (v.Ampère) de beste.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup (voorheen Greenpoint Kostendrukkers Cup) is een belangrijke dressuurcompetitie voor Junioren (14 t/m 18 jaar) en Young Riders (16 t/m 21 jaar). Vanaf januari 2020 zijn de scores van deze competitie bepalend voor kadervorming en de uitzending van Junioren en Young Riders naar internationale wedstrijden.

‘Heel erg blij’

Bondscoach Monique Peutz houdt de verrichtingen van de deelnemers dan ook nauwlettend in de gaten. Ze vertelt: “Als eerste ben ik heel erg blij dat we de competitie dit jaar kunnen continueren met Anemone Horse Trucks als nieuwe sponsor naast Greenpoint. In deze competitie kunnen zowel top jeugdruiters als ruiters die op weg zijn naar de top zich aan elkaar meten en dat is zeer waardevol voor de sport.”

‘Weer vooraan mee’

De rubriek voor Young Riders werd op naam geschreven van Marten Luiten die zijn paard Fynona naar een score reed van 74,85%. Monique vertelt: “Marten reed afgelopen zomer nog succesvol mee op het EK Junioren met drie keer zilver en won het NK voor Junioren. Het is mooi om te zien dat hij dit najaar probleemloos de overstap heeft kunnen maken naar de Young Riders. Je ziet nu dat hij bij de Young Riders ook weer vooraan mee rijdt. Het gaat hem heel goed en makkelijk af en dat is erg knap. De Young Riders kent sowieso op dit moment een zeer sterke groep en de ruiters zijn erg aan elkaar gewaagd. Je merkt dat we zowel bij de Junioren als de Young Riders meer in de breedte aan het groeien zijn en daar is onze sport alleen maar bij gebaat.”

‘Vaste waarde’

Bij de Junioren ging de winst in Nieuw en Sint Joosland overtuigend naar Sanne van der Pols die met haar paard Excellentie 70,50% scoorde. Monique toonde zich heel tevreden over deze prestatie: “Sanne is al enige tijd een vaste waarde in het Juniorenteam en heeft dit jaar zeer sterk gepresteerd met onder meer een zilveren medaille op het NK voor Junioren. Ze bewijst nu wederom haar goede vorm. Bij de Junioren zitten nu een aantal fijne combinaties met meer ervaring maar ook nieuwe combinaties die recent de overstap hebben gemaakt vanaf de pony’s. Eén van die combinaties is bijvoorbeeld Fleur Prinsen die hier tweede wordt en al veel potentie laat zien bij de Junioren.”

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup Young Riders

Marten Luiten – Fynona, 74,85% Daphne van Peperstraten – Greenpoint’s Cupido (v.Johnson), 74,02% Zoe Kuintjes – Cupido (v.Tuschinski), 69,02 %

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup Junioren

Sanne van der Pols – Excellentie, 70,50% Fleur Prinsen – Fame (v.San Amour), 67,37% Chiel van Bedaf – Millstream’s Floris (v.Ampère), 66,46%

Bron: KNHS