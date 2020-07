Bondscoaches jeugd zijn positief over prestaties

Dit weekend stond voor de dressuurjeugd in het teken van de kadervorming en observatie voor de uitzending naar het Europees Kampioenschap in Hongarije. De bondscoaches waren over de prestaties van de U25, Young Riders, Junioren, Children en ponyruiters zeer te spreken. “Ik heb vandaag veel progressie gezien en ook positieve verrassingen van ruiters die (nog) niet tot de kopgroep behoren”, aldus Imke Schellekens-Bartels, de bondscoach van de Pony’s en Children.

De ponyruiters beten zaterdag het spits af, waarbij Lara van Nek met Baumann’s Despino de hoogste ogen gooide. De rit van het paar was goed voor ruim 74%. “Er waren voor vandaag al twee wedstrijden waar ik de meeste ponyruiters had zien rijden. Vandaag was de eerste officiële observatiewedstrijd voor de pony’s. Naast dat veel combinaties weer mooi hun wedstrijdritme aan het opbouwen zijn, is er veel progressie te zien. Bij Lara en haar pony was dat ook heel duidelijk te zien en de jury gaf haar de punten dan ook naar. Daar ben ik zeker blij mee”, vertelt Schellekens-Bartels. “Naast de bestaande kopgroep waren er ook een aantal nieuwkomers die me positief hebben verrast. We hebben voor de ponyruiters nog een observatiemoment in Geesteren, dus voor de EK-selectie blijft het nog even spannend.”

‘Hersenbreker’

Voor de overige jeugdruiters was de wedstrijd in Schijndel de tweede en laatste officiële observatie richting het EK. Bij de Children ging Kebie Raijmakers aan de leiding. “Kebie’s pony Happy Feet is al een paar jaar een vaste waarde voor het team. Hij heeft veel routine en vormt voorafgaand aan dit EK een nieuwe combinatie met Kebie. Ze lieten vandaag een mooie steady proef zien. Verder lieten zowel ‘oude’ bekenden als nieuwkomers een positieve indruk achter. Sommigen hebben door het coronavirus helaas geen internationale ervaring op kunnen doen, maar ik zal toch een keus moeten maken. We hebben een super brede kopgroep, dus de selectie wordt nog een aardige hersenbreker.”

‘Rijkunstige kwaliteit’

Marten Luiten stuurde zijn Fynona (v. Ampere) naar de overwinning bij de Young Riders. De KNHS Talententeam-ruiter verzamelde met zijn optreden 76.471%. Thalia Rockx scoorde met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) het een na hoogste percentage (75.049%), terwijl Daphne van Peperstraten op Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) met 74.657% de top drie vervolledigde. “In Exloo bestond de top drie bij de Young Riders uit dezelfde ruiters, alleen in een andere volgorde. Deze talententeam-leden laten keer op keer rijkunstige kwaliteit zien. Hier bestaat de kopgroep ook uit zo’n acht combinaties die constant scoren. De selectie voor dit team wordt zeker nog even puzzelen. Ik ben na deze twee dagen vooral onder de indruk van het enthousiasme en het fanatisme van iedereen om er na de wedstrijdbeperkingen door het coronavirus weer volop voor te gaan”, besluit de bondscoach voor de Junioren, Young Riders en U25.

