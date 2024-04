Bonheur de la Vie en Nuxoll winnen GPS Troisdorf

Op de laatste dag van het CDI in het Duitse Troisdorf heeft amazone Sandra Nuxoll de 3* Grand Prix Spécial gewonnen. Met de twaalfjarige KWPN'er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) reed ze naar 71.766% en de unanieme overwinning. De Luxemburgse Fie Christine Skarsoe werd tweede met haar Lusitano hengst Imperador dos Cedros (v. Rubi).

Nuxoll was sinds de zomer van 2023 niet meer in de ring verschenen met de door G. Gijsbers uit Loosbroek gefokte twaalfjarige Bonheur de la Vie. De score in de GPS was de tweede ooit voor het duo. Bonheur de la Vie’s moeder Ankie (v. Tuschinski) is een dochter van Ukkie (Jazz x Chronos x Doruto) en een halfzus van de bekende merrie Bukkie (v. Flemmingh), die de goedgekeurde hengsten Hermès (v. Easy Game) en Johnnie Cash (v. Bon Bravour) heeft geleverd. Nuxoll en Bonheur de la Vie wonnen in december 2020 de finale van de Nürnberger Burg Pokal. Vanaf 2021 reed het duo Grand Prix. In Troisdorf waren er veel achten voor de passage-onderdelen en ook de wisselseries werden goed beoordeeld. In de draftour lagen de scores nog wat lager.

Elise de Loos, Esmee van Veen en Saskia Poel

In Troisdorf werden ook een aantal rubrieken voor jonge paarden en enkele kleinschalige jeugdrubrieken verreden. Bij de junioren was er een derde plaats voor Elise de Loos met Karava (v. Lord Leatherdale), zij scoorde 66.471%. In de U25 Grand Prix rubriek werd Esmee van Veen ook derde, met Featherlight DE (v. Wynton) scoorde ze 66.333%. In het Intermédiaire B was er voor Saskia Poel een gemiddelde score van 63.919% met Hero-K (v. Charmeur).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl