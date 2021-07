Bordeaux-zoon Bonheur, neefje van Hermès, wint GP Hagen met 80,833%

In Hagen reed Sandra Nuxoll dit weekend naar uitstekende prestaties met Bordeaux-zoon Bonheur de la Vie, het neefje van Dinja van Lierens Hermès. Het jonge talent, gefokt door familie Gijsbers, en zijn Deens/Oostenijkse amazone wonnen donderdag de Grand Prix met maar liefst 80,833%. Vrijdag in de GPS werd het duo tweede, met alsnog 74,705% na twee mislukte wisselseries.

Bonheur de la Vie is negen jaar oud en won eind vorig jaar de Louisdor Preis. Het zeer getalenteerde paard is pas sinds kort op het hoogste niveau actief. In beide proeven waren er negens voor de piaffe en de passage. In de GPS waren er slechte cijfers voor de wisselseries en mislukte ook een pirouette. Dat er desondanks een tweede plaats was, geeft wel aan hoe goed de rest was.

Ook een mooi succes voor familie Gijsbers, die met Bonheur de la Vie, een tweede toptalent voor de Grand Prix hebben gefokt naast Hermès.

Bordeaux scoort

En uiteraard ook een succes voor Joop van Uytert, eigenaar van vader Bordeaux. Een dubbel succes trouwens, want ook de nummer 2 in de Grand Prix was een Bordeaux. Ondertussen zijn er vier Bordeaux-nakomelingen die het goed doen in de Grand Prix. Bohemian van Cathrine Dufour, Rose of Bavaria van Laura Tomlinson, Bonheur de la Vie én Bluetooth.

Die laatste Bluetooth OLD, won onder Frederic Wandres de Spécial in Ankum. Wandres scoorde 75,882%. In beide proeven was Bianca Kasselmann derde met Weekend Fun (v. Welt Hit).

Bron: Horses.nl