Bos, Van Doremalen, Gijsen en Kikkert – van der Linde winnen finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

De finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup in Exloo leverde dit weekend een spannende strijd op. Na de landenproef op zaterdag zorgde het tweede onderdeel op zondag voor verschuivingen in het eindklassement van sommige rubrieken. Maar er waren ook combinaties die met overmacht wonnen. Winnaars van de finale zijn Brandy Bos bij de young riders, Mirthe van Doremalen bij de junioren, Sissi Gijsen bij de pony’s en Britt Kikkert - van der Linde bij de children.

Young riders

Brandy Bos reed haar Florett W (v. Jazz) naar de overwinning in de landenproef. In de kür werd het duo tweede maar in de eindstand was hun totaalscore goed voor de overwinning. Een knappe prestatie van de amazone die zelf niet fit was. “In de landenproef was Florett een beetje mat maar ik ben zelf al de hele week ziek. Maar de finale laat je niet aan je voorbij gaan. Dat merkte ik toch in de landenproef en daarin was ikzelf niet honderd procent aan het rijden. We hadden er iets meer uit kunnen halen maar Florett vindt de kür fantastisch. Dan pompt hij zich op en klimt erin. Kür rijden met Florett is echt een feestje”, lacht de 21-jarige Brandy die nu haar laatste wedstrijd heeft gereden bij de young riders. “Echt magisch om onze periode bij de young riders zo af te kunnen sluiten. De U25 is nu het plan en die oefeningen hebben we er na het EK bijgepakt. De piaffe en passage zijn wel een puzzeltje maar ik kan niet anders zeggen dan dat Florett het fantastisch oppakt. Ik heb er enorm veel zin in en ben echt gek op dit paard.” Na een derde plaats in de individuele proef revancheerde Sharina Mandemakers zich in de kür. Die won de amazone met haar paard Guns N’ Roses. In de eindstand werden ze tweede. Met een tweede en derde plaats leverde Manon van Gils met Gino een constante prestatie. Zij werden uiteindelijk derde.

Junioren

Bij de junioren was Mirthe van Doremalen de overtuigende winnares. Met I Am Special (v. Charmeur) won ze zowel de landenproef als de kür. “De eerste dag ging al heel fijn maar toen mocht I Am Special iets meer bergopwaarts blijven. Dat lukte in de kür wel. Echt heel leuk”, vertelt de 18-jarige Mirthe die met deze overwinning in stijl afscheid neemt van haar tijd bij de junioren. “Dit was een mooie afsluiter. We zijn druk aan het trainen voor de young riders en zijn al een heel eind. We moeten nog een beetje de puntjes op de i zetten en hopelijk kunnen we het indoorseizoen bij de young riders starten. Dat is wel een flink hoger niveau maar weer een leuke nieuwe uitdaging.” Na haar vierde plaats in de landenproef klom Jamie van Egdom met Dancing Soulmate (v. Jazz) in de kür op naar de tweede plaats en werd daarmee tweede in de eindstand. Na twee derde plaatsen met Dibert L (v. Vivaldi) mocht Yasmin Westerink de derde trede van het podium beklimmen.

Pony’s

Sissi Gijsen was de duidelijke winnares bij de pony’s. Met haar New Star won ze zowel de landenproef als de kür. “Ik heb beide dagen heel fijn gereden en New Star stond er super aan. Ik heb precies kunnen rijden zoals ik wilde”, vertelt Sissi enthousiast die in Exloo voor de tweede keer haar nieuwe kür reed. “De eerste keer was vorige week op CDI Waregem en daar werd deze kür ook al heel goed ontvangen door de juryleden. En nu hadden een nieuw persoonlijk record, echt super leuk. Tijdens onze kür kwam er een stortbui naar beneden maar dat paste heel mooi en gaf een soort special effect.” De 14-jarige amazone heeft nog twee jaar te gaan bij de pony’s. “Dus ik heb nog tijd om te verbeteren. We zitten nu in het B-kader en binnenkort mogen we de kadertrainingen gaan volgen. Daar heb ik heel veel zin in, er komt een mooi seizoen aan.” Dominique van Dalsen reed Zky naar de tweede plaats in de landenproef en werd derde in de kür. Daarmee stond Dominique op de tweede trede van het podium. Na haar zevende plaats in de landenproef leek Kyra Hingstman niet direct een kandidaat voor het podium. Maar na haar sterke kür met Goldwyn, die goed was voor de tweede plaats, werd de combinatie derde in de eindstand.

Prijswinnaars finale pony’s van de Anemone competitie. Foto: Petra van Dalsen.

Children

Bij de children won Britt Kikkert – van der Linde met Dark Knight Texel de landenproef. In de individuele proef werd de duo tweede maar hun totaalscore was voldoende voor de overwinning. “Het ging heel erg goed alleen vandaag maakte ik in de slangenvolte in galop een foutje in de eenvoudige wissel maar dat had ik gauw weer opgelost. Ik baalde er wel van maar de rest ging goed”, vertelt de 12-jarige amazone die pas zich juni uitkomt bij de children en niet had verwacht de finale te winnen. “Nee, totaal niet maar het is heel erg cool. Dark Knight is superfijn en licht te rijden en wil heel graag werken. En in de ring doet hij er nog een schepje bovenop.” Robin Dicker mocht zowel de tweede als de derde prijs in ontvangst nemen. Met Helena werd ze derde in de landenproef en won ze de individuele proef, wat in de totaalscore de tweede plaats betekende. Ook met Happy Feet eindigde Robin in beide proeven in de top drie: tweede in de landenproef en derde in de individuele proef. Dat was in de eindstand goed voor de derde plaats.

Uitslagen finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

Young Riders:

1 Brandy Bos (Naarden), Florett W (v. Jazz) 68,088% + 73,650% = 70,869%

2 Sharina Mandemakers (Giessen), Guns N’ Roses (v. Voice) 65,343% + 73,683% = 69,513%

3 Manon van Gils (Dorst), Gino (v. Oscar) 67,010% + 68,783% = 67,897%



Junioren:

1 Mirthe van Doremalen (Dreumel), I Am Special (v. Charmeur) 67,273% + 75,400 = 71,337%

2 Jamie van Egdom (Kranenburg), Dancing Soulmate (v. Jazz) 65,000% + 72,158% = 68,579%

3 Yasmin Westerink (Dronten), Dibert L (v. Vivaldi) 65,455% + 70,608% = 68,032%



Pony’s:

1 Sissi Gijsen (Moergestel), New Star 8 (v. Speyksbosch Nelson) 69,762% + 76,800% = 73,281%

2 Dominique van Dalsen (Linschoten), Zky (v. Zodiak Boy For Future) 69,714% + 73,908 = 71,811%

3 Kyra Hingstman (Westerbork), Goldwyn (v. Golden Rock) 65,714% + 76,067% = 70,891%



Children:

1 Britt Kikkert – van der Linde (De Cocksdorp), Dark Knight Texel (v. Wynton) 77,725 + 76,045% =

76,886%

3 Robin Dicker (Harskamp), Helena (v. Don Tango B) 75,675 + 77,741% = 76,708%

2 Robin Dicker (Harskamp), Happy Feet (v. Tuschinski) 76,525 + 71,519% = 74,022%



De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur.

Bron: KNHS