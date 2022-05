Bos, Van Nek, Lock en Dicker winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Lunteren

In Lunteren werd woensdag de vijfde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Brandy Bos met Florett W (v. Jazz). Bij de junioren ging Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi) er met de overwinning vandoor. Bridget Lock won met Nespresso (v. FS Numero Uno) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Robin Dicker met Helena (v. Don Tango B).

De junioren werden beoordeeld door Bart Bax, Ellen van Gastel en Danielle Joosten. “Fariska is een fijn paard en liep onder Lara een hele fijne proef. Het ging echt als een geolied machientje”, vertelt Ellen van Gastel. “Ik houd van van de hand af rijden en dat liet Lara goed zien. Het was heel netjes met een fijn harmonieus beeld. De hals was mooi op lengte met een open aanleuning. Daar mag een deel van deze groep nog meer op geattendeerd worden.”

‘Zit veel muziek in I Am Special’

Ook over Mirthe van Doremalen en I Am Special (v. Charmeur) is het jurylid enthousiast. “Mirthe reed er echt aan en ook mooi van de hand af. Haar paard had nog wel wat spanning maar Mirthe kon dat goed laten afvloeien. I Am Special heeft drie goede gangen met veel techniek, echt een paard met veel potentie. Ik was gecharmeerd van deze Charmeur en er zit voor de toekomst heel veel muziek in.”

Naast haar overwinning met Fariska mocht Lara van Nek ook de derde prijs ophalen met Jamsession Taonga (v. Jazz). “Dit paard was af en toe wat scheef en had wat balansproblemen in het halthouden. Verder ook fijn gereden maar haar vos sprong er echt uit.”

‘Brandy reed een hele constante proef’

Adriaan Hamoen, Esther Scholte Albers en Annelies Terra beoordeelden de young riders. “Brandy reed een hele constante proef met correcte series en kleine pirouettes. Voor nog hogere cijfers mag haar paard iets meer van de hand af zijn. Van het paard Robin was ik echt gecharmeerd. Een heel mooi silhouet en Jivando heeft een fijne stap en draf en een super galop. In de galop waren de oefeningen nog niet helemaal bevestigd maar dit is echt een paard voor de toekomst”, vertelt Adriaan Hamoen.

‘Children was een leuke groep’

Hetzelfde jurykoppel als bij de young riders jureerde ook de Children. “Dit was een leuke groep en ik was er enorm gecharmeerd van”, vervolgt Hamoen. “Robin reed met Helena een fantastische proef, heel constant en fijn van de hand af. Sophie rijdt ook met een fantastisch paard in de rondte en Britt had Dark Knight Texel ook super aan de hulpen. Het zag er heel makkelijk uit en deze combinaties zijn aan elkaar gewaagd.”

Bridget Lock goed op dreef

Bij de pony’s was Bridget Lock goed op dreef. Met Nespresso werd ze eerste en met Don Davino Horsepoint tweede. Esmee Boers volgde met Beauty W als derde. “De top drie stak er voor ons drieën als jury duidelijk bovenuit. Brigit reed beide pony’s zo goed als foutloos door de proeven heen. Haar palomino kon in draf nog iets meer met de neus aan de loodlijn blijven, haar koffievos mocht iets directer aan de hulpen zijn in de overgangen vooruit, zoals met aangalopperen in eenvoudige wissels. Maar ze reed beide pony’s mooi op het achterbeen in een gedragen en verzameld beeld en goed afgewerkte proeven”, vertelt Joyce van Rooijen-Heuitink die deze rubriek samen met Willemien Blanken en Mathie Boomaars jureerde. “Datzelfde gold ook voor Esmee, die een mooi energiek beeld gaf met Beauty. Een mooie zelfhouding en zeer goed voorgesteld. Beide dames laten zien dat ze weten waar ze mee bezig zijn en het was een plezier om naar deze harmonieuze ritten te kijken.”

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Lunteren

Young riders:

1 Brandy Bos (Naarden), Florett W (v. Jazz) 68,627%

2 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Jivando S (v. Desperado) 67,892%

3 Sharina Mandemakers (Giessen), Guns N’ Roses (v. Voice) 66,127%

Junioren:

1 Lara van Nek (Wijdewormer), Fariska (v. Vivaldi) 69,192%

2 Mirthe van Doremalen (Dreumel), I Am Special (v. Charmeur) 67,273%

3 Lara van Nek (Wijdewormer), Jamsession Taonga (v. Jazz) 66,919%

Pony’s:

1 Bridget Lock (Appeltern), Nespresso (v. FS Numero Uno) 71,952%

2 Bridget Lock (Appeltern), Don Davino Horsepoint (v. Don Carino Du Bois) 71,667%

3 Esmee Boers (Nieuw-Vennep), Beauty W (v. Orchard Boginov) 70,857%

Children:

1 Robin Dicker (Harskamp), Helena (v. Don-Tango B) 81,150%

2 Sophie van Norel (Epe), Itrina (v. Dream Boy) 79,975%

3 Britt Kikkert – Van der Linde (De Cocksdorp), Dark Knight Texel (v. Wynton) 76,800%

