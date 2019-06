Boston-dochter Bonita Springs wint Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie met topscore

De Rheinlandse kampioensmerrie Bonita Springs (Boston x Fidertanz) won dit weekend een ticket voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal met een topscore van 78,024%. Kira Wulferding stuurde de pas zevenjarige merrie soeverein naar de zege op de wedstrijd bij Gestüt Bonhomme in Werder. Lena Waldmann, stalamazone bij Bonhomme, werd met de Hannoveraanse hengst Cadeau Noir (Christ x De Niro) twee op vier procent achterstand.

Met 78,024% en talrijke hoogtepunten, vooral in de galoptour, haalde Kira Wulferding de overwinning en de ticket voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal binnen met Boston-dochter Bonita Springs. De zevenjarige dochter van de vroeg overleden Jazz-zoon Boston is al vanaf het begin onder het zadel van Wulferding. Vorig jaar was het paar al succesvol onder meer op het Bundeschampionat in Warendorf. De kampioensmerrie van 2015 in Hannover werd daar zesde in de finale. Dit jaar debuteerde Wulferding met de merrie in de S-dressuur en won direct.

De tweede plaats ging naar Lena Waldmann met Cadeau Noir, de negenjarige hengst van gastheer Gestüt Bonhomme. Het paar scoorde 74,366% met hoge cijfers voor de draf- en de galopversterkingen.

Vlak achter Waldman werden twee combinaties derde met 73,366%. Holga Finken was met de KWPN’er Gino (Bretton Woods x Haarlem) ook al derde in de inloopproef. Nu moest hij de derde plek delen met Thomas Wagner met de Soliman de Hus-zoon Soul Men. De Bonhomme-hengst Morricone (Millennium x Rubin-Royal) werd onder Lena Waldmann vijfde met 72,976%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Equitaris