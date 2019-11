Bouten wint kür in zadel KWPN’er Boston

De afsluitende dressuurrubriek op het viersterrenconcours in Oldeburg was de kür op muziek. Winst in deze rubriek ging naar Matthias Bouten, die Meggle's Boston (v. Johnson) reed. Deze hengst werd gefokt door de familie Pleijter uit Zalk. Bouten rijdt de bruine sinds eind vorig jaar en de combinatie is al regelmatig op de Duitse podia te zien geweest. Vandaag scoorden ze 77,840% met hun kür.

Boston is geen spectaculaire beweger, maar wel een voorbeeld van een harmonieus gereden paard, dat met de oren naar voren ijverig zijn oefeningen doet. De tweede plaats was dankzij 75,610% voor Christoph Koschel en Ballentines 10 (v. Belissimo M). Derde werd de Britse Lara Butler met Kristjan (v. Polarion). De combinatie kreeg 74,315% toebedeeld.

Anouk Noordman reed met haar Zeronica (v. Talos) dit jaar al internationaal mee Exloo, maar in Oldenburg betrad ze voor het eerst bij de oosterburen het internationale strijdtoneel. Haar kür was goed voor 63,645%.

Uitslag

Bron: St Georg / Horses.nl

