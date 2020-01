Brecht D’Hoore verkoopt LT-paard Favian WH naar Frankrijk

Brecht D'Hoore maakte gisteren op zijn Facebookpagina bekend dat hij zijn tienjarige Favian WH (ZiZi Top x Roman Nature) naar Frankrijk heeft verkocht. "Hij stond niet echt te koop", schrijft D'Hoore, "het gebeurde tamelijk onverwacht. Maar het is ook deel van ons werk en ons leven dat ook dit soort paarden verkocht worden."

De tienjarige Favian WH was bekend onder de naam Feloek la Haya en behaalde in 2016 een vierde plaats tijdens de Pavo Cup voor zesjarigen onder zijn fokker Olga Boucher. Boucher verkocht de zoon van ZiZi Top aan Brecht D’Hoore toen ze hem in het ZZ-L had uitgebracht.

Onder de Belgische kleuren kwam Favian aan de start bij de zevenjarigen op het WK voor jonge dressuurpaarden en werd vierde in de kleine finale. Daarna was Brecht D’Hoore met de hengst succesvol in de Lichte Tour, ook internationaal. Nu is Favian verkocht naar Frankrijk.

D’Hoore op Facebook: “Ik zal hem echt missen en wens de nieuwe ruiter veel succes met hem. Favian WH is een zeer charmant paard, ook voor de juryleden, hij bracht me naar vele hoogtepunten en persoonlijke beste scores. Ik hoop dat we veel van hem en zijn nieuwe junioren-ruiter zullen horen!”

