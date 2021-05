Brexit bracht Emile Faurie in problemen

De Britse top dressuurruiter Emile Faurie was teleurgesteld en boos toen zijn geplande deelname aan het CDI3* Opglabbeek in België (22-25 april) vorige maand werd verhinderd. Faurie was met zijn beste paard Dono Di Maggio ingeschreven voor het evenement, maar moest bij aankomst in Calais omkeren vanwege een administratieve vergissing van het grenscontroleteam in Dover. Ook zijn leerlinge Theodora Livanos moest met haar paard terug.

“De paarden zijn in Zwitserse handen en reisden op Zwitserse carnets [een internationaal douanedocument dat nodig is sinds het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten]. Al het papierwerk was correct, maar de mensen in Dover hadden het verkeerde stuk papier uit het carnet gehaald, en toen we eenmaal in Calais waren, wilden de Fransen het niet accepteren,” vertelde Emile Faurie aan H&H. “Zelfs toen we de juiste papieren lieten scannen en naar hen stuurden, wilden ze ze niet accepteren.”

Tomlinson mocht wel verder

Faurie reisde zijn leerlinge, de Griekse Grand Prix-amazone en eigenaresse van Dono Di Maggio, Theodora Livanos. De Griekse zou zelf met haar andere paard Robinvale ook deelnemen in Oglabbeek. Beide paarden reisden op dezelfde vrachtwagen als Fallatijn van Laura Tomlinson, wiens papieren geen problemen opleverden. Tomlinson mocht doorrijden naar België, terwijl Emile vervoer moest regelen om de twee paarden vanuit Calais terug naar de zijn thuisbasis in Oxfordshire te krijgen.

‘Waanzin van Brexit’

“Deze reis was belangrijker voor Theo dan voor mij, want zij probeert haar Olympische kwalificatie te halen om in Tokio te mogen rijden,” legde Faurie aan H&H uit. “Het is waanzin dat Brexit de zaken zo dramatisch heeft veranderd. Ik zie de redenering erachter niet; het is politiek die spelletjes speelt het dagelijks leven van mensen en zich niet bekommert om het welzijn van paarden.”

