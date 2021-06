Brigitte Boss schenkt sculptuur Totilas aan KWPN

Een bijzonder moment gisteren in de schilderachtige omgeving van TAK Art Space in Speuld. Brigitte Boss, een internationale artiest die bekendheid geniet vanwege haar prachtige sculpturen van paarden, maakte bij de officiële onthulling van het sculptuur van Totilas bekend dat zij een exemplaar wilde schenken aan het KWPN.

Het meest besproken dressuurpaard ter wereld. Geen enkel paard in de geschiedenis wist zoveel mensen te ontroeren. Dat ging zover dat men zelfs buiten de paardenwereld wist wie Totilas was. Voor de in Speuld, op een steenworp afstand van het KWPN-centrum, gevestigde Brigitte Boss was het niet vanzelfsprekend dat ze deze legende zou laten vastleggen door haar handen. Niet omdat ze het niet durfde, maar omdat ze er moeite mee had om zo’n bekend paard te gebruiken voor haar creativiteit.

Kippenvel

“Ik denk dat iedereen met kippenvel terugdenkt aan Totilas”, zei Boss tijdens de onthulling. “De vraag om Totilas vast te leggen kwam geregeld terug. Aanvankelijk voelde ik weerstand, maar op een gegeven moment realiseerde ik me dat veel mensen plezier konden beleven aan een sculptuur van Totilas. “De manier waarop hij het publiek inkeek na zijn proef, dat is wat mij het meeste ontroerde aan Totilas. Ik was benieuwd hoe iemand die dichtbij Totilas stond hem het liefste verbeeld zag worden. Nicole Werner beschreef hetzelfde moment en dat nam bij mij alle twijfel weg.”

Toegankelijk voor veel mensen

“De intentie was om een tastbare herinnering aan Totilas te maken, één die toegankelijk is voor veel mensen. Daarom heb ik besloten om een exemplaar aan het KWPN te schenken, zodat iedereen die het KWPN-centrum in Ermelo bezoekt even terugdenkt aan Totilas”, licht Boss toe.

Emotie

“Dit overvalt mij zelfs”, reageert Andries van Daalen. “Ik denk dat ik namens het hele KWPN spreek als ik mijn dank uitspreek voor dit gebaar. Totilas kon mensen betoveren en was voor veel mensen een grootheid. Ik kan de momenten voor me halen dat het stil werd als Totilas in beeld kwam. Brigitte weet op een fantastische manier emotie en karakter van het paard in beeld te brengen. We zijn heel trots dat we dit beeld in ontvangst mogen nemen.”

Bron: KWPN