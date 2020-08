Britse amazone wint PSG met pony van 1m48

Op een nationaal kampioenschap in het Verenigd Koninkrijk heeft een vospony van 1m48 alle paarden verslagen met zijn PSG proef. De ruin, Cruz III, schreef geschiedenis met Jayne Turney in het zadel. De amazone was compleet verbijsterd en emotioneel door haar overwinning. "Hij doet altijd zo zijn best voor me" kon ze nog net uitbrengen na afloop.

Terwijl Noordwest Europa net bijkomt van de langste hittegolf uit de geschiedenis, lopen in Engeland de NAF Winter Dressage Championships. Die zijn van een binnenlocatie in april verplaatst naar buiten in augustus, maar hebben wel dezelfde naam gehouden. De kampioenschappen staan open voor amateurs en professionals en lopen van beginners tot GP-niveau.

Turney en Cruz III scoorden 70,79% in hun PSG proef en schreven daarmee de overwinning op naam. Het was de eerste keer dat een pony dit kampioenschap won.

‘Charlotte gaat me uitlachen’

PSG-winnares Turney is dressuurinstructrice en een vriendin van Charlotte Dujardin, bij wie ze ook traint. “Charlotte gaat me uitlachen omdat ik zo sta te huilen” zei ze. “En daarna gaan we voor het Inter I trainen.” Gevraagd of ze de pony naar het hoogste niveau wil brengen antwoordt Turney bevestigend. “Absolutely, watch this space” kon de amazone weer lachen.

