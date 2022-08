Britse en Franse selectie voor WK Jonge Dressuurpaarden

De Britse en Franse hippische federaties hebben hun selecties voor het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo (8-11 september) bekend gemaakt. In de Britse selectie is onder andere Bart Veeze met in Engeland gefokte Hannoveraan Denton RMD (Glock's Dream Boy x Blue Hors Don Schufro) opgenomen.