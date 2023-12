Britse hegemonie in wereldbeker-kür, Denise Nekeman met pr knap vierde

De wereldbeker kür op muziek in Londen werd gisteravond een groot succes voor de Britten. Met een scores dik in de 80% werden Charlotte Dujardin, Charlotte Fry en de rising star Becky Moody één, twee en drie. Denise Nekeman reed met Boston STH (v. Johnson TN) weer een dik persoonlijk record van 79.415% en werd vierde. Voor Devenda Dijkstra en de Johnson TN-zoon Hero was er de achtste plaats met 75.95%. Ook zij scherpte haar pr aan.

Met de tienjarige Everdale-zoon Imhotep reed Charlotte Dujardin een fijne kür op de klanken van de film Madagascar. In het technische gedeelte prijkten veel negens en een enkele 10 (voor de pirouette naar links) op de protocol. Voor het artistieke deel was de jury vol lof en daar scoorde Dujardin veel tienen. Met een totaal van 89.465% werd ze verdiend eerste.

‘Hij gaat maar door en door’

In het interview voor FEI tv vertelt Charlotte Dujardin: “Het is Pete’s eerste indoorwedstrijd en zoals hij heeft gepresteerd…meer kon ik niet vragen. Ik heb een echt partnerschap met Pete waar ik absoluut van hou. Voor mij is dat waar het allemaal om draait – als je ze gerust kunt stellen, zijn hand vast kunt houden en kunt zeggen dat het goed is. Hij heeft zoveel energie en stopt nooit – hij gaat maar door en door en daar hou ik van.”

Eigen gefokte Jagerbomb

Ook Imhoteps vader Everdale (v. Lord Leatherdale) ging onder Lottie Fry uitstekend. Het paar kwam tot een score van 85.04%. Maar de verrassing kwam van Becky Moody die haar eigen gefokte KWPN’er Jagerbomb (v. Dante Weltino OLD) naar de derde plaats stuurde. Ze kreeg voor haar eerste wereldbeker optreden 83.675% en zat daarmee Fry op de hielen. Eén jurylid had haar ook op de tweede plaats staan. De galoptour van het paar was sterk, maar ook de draf kwam er mooi uit op het nummer Sexbomb van Tom Jones. Op de laatste lijn ging het Londense publiek helemaal uit hun dak.

Knappe kür van Nekeman

Denise Nekeman had haar zeventienjarige Boston STH er super aan staan en reed net als in de Grand Prix de proef van haar leven. De amazone liet nergens een steekje vallen. Ze had ook wel een score in de 80% verdiend, maar het bleef steken op 79.415% met een unanieme vierde plaats. Hoge cijfers kwamen voor onder andere de drafappuyementen en de wisselseries.

Wisselende jurering

Devenda Dijkstra scherpte haar pr iets aan met haar Johnson-zoon Hero. Met 75.95% werd het paar achtste. De juryleden bij B en E drukten Dijkstra’s totaal door de scores van net boven de 74%. De andere drie juryleden gaven ruim 77 % en twee boven de 76%. Overigens liepen drie kinderen van Johnson mee in de kür. De derde is Jolene van Alexandre Ayache. De ruiter uit Frankrijk werd tiende met de elfjarige merrie.

