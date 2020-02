Britse para-amazone Hext gaat naar Tokio, voor het zwemteam

Suzanna Hext won in 2017 individueel- en teamgoud op het EK met Abira. De Grade III amazone heeft echter besloten om zich in 2020 niet te focussen op dressuur rijden, maar om haar Paralympische debuut als zwemster te maken.

“Dit is een moeilijke beslissing, want rijden is mijn leven. Ik heb er uitgebreid met mijn familie en mijn dressuur- en zwemteam over gesproken. Zij staan achter mij en voor mij voelt dit als de juiste beslissing op dit moment, ook al omdat ik niet zoveel ‘paardenkracht’ heb op dit moment.” Haar vijftienjarige toppaard LJT Enggaards Solitaire (v. Blue Hors Soprano) is namelijk terug bij de eigenaren. “Het was de beste beslissing voor hem al mis ik hem heel erg. Maar ik ben zo vaak weg om te zwemmen dat dit voor hem nu het beste is. Hij heeft mij zoveel gegeven.”

‘Fantastische kans’

Suzanna reed eventing op 2* niveau maar kreeg in 2012 een ernstig ongeluk, waarbij ze verlamd raakte. Daarna richtte ze zich op paradressuur. “Ik sta open voor een nieuw paard, maar in de tussentijd is er een fantastische kans bij het Britse zwemteam. De 31-jarige is sinds januari 2019 parazwemmer en behaalde direct in haar eerste wedstrijdjaar geweldige resultaten. Ze won zilveren en gouden medailles op het WK parazwemmen afgelopen september.

Twee disciplines

“Zwemmen is goed voor me en ik voel me heel vrij in het water. Zowel paardrijden als zwemmen geven me het gevoel dat ik geen beperkingen heb en van zwemmen krijg ik dezelfde adrenaline-kick als vroeger van eventen. Ik mis het rijden van dressuurwedstrijden, maar ik wil nu alles op het zwemmen zetten om te kijken hoe ver het me brengt. Mijn grote droom is om in twee disciplines aan de Paralympics mee te doen.”

