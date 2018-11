Britt Boor: ‘In de eerste instantie vond ik de Subtop giga eng’

Op de Subtopwedstrijd in Velddriel ging de derde prijs in de eerste ZZ-Zwaar-proef afgelopen zondag naar Britt Boor en de Westenwind-zoon Flash. Met een score van 64,43% vormde de amazone die pas net komt kijken bij de Subtop, een sterke concurrente voor winnares Diana Smolders met de Vivaldo-zoon Erik en de nummer twee, Jeanine Huijbers met Espresso (v. Florencio).

Britt Boor kreeg de destijds driejarige Flash vijf jaar geleden in haar bezit. “We hebben hem via een kennis gekocht”, licht de amazone toe. “Ik wilde eigenlijk helemaal geen jong paard omdat ik zelf ook nog behoorlijk jong was, maar we zijn toch maar gaan kijken. Mijn moeder en ik waren gelijk helemaal verkocht.”

Spannend, maar extra bijzonder

“Van na het zadelmak maken tot nu heb ik alles zelf met hem gedaan. Bijna alles was een eerste keer voor ons samen en dat maakt het allemaal eigenlijk wel heel spannend, maar ook extra bijzonder”, vervolgt de amazone. “Ik heb nog niet echt met hem deelgenomen aan kampioenschappen, maar we scoorden op de concoursen altijd wel redelijk hoog.”

Giga eng

Daardoor volgde toch de overstap naar de Subtop. “In de eerste instantie vond ik de Subtop giga eng. Ik heb nog niet eerder op dit niveau gereden, maar ik vind het wel heel erg tof om dit mee te maken. Het gaat allemaal onder begeleiding van mijn instructrice Jessica Buying. Zonder haar waren we nooit zo ver gekomen en ik hoop dat dit nog zeker niet het einde is.”

‘Best een dingetje’

Over haar proef is Boor nog wel kritisch. “In mijn proef zelf zit nog heel veel verbetering. Ik denk dat je altijd blijft perfectioneren, maar het ging al zo veel beter dan de vorige keer. Flash is altijd redelijk zenuwachtig in de proef en blijft dat wat teveel onder me. In de Subtop best een dingetje als je daardoor de bak niet rond komt”, lacht de amazone.

Stijgende lijn

Maar de amazone en Flash hebben de stijgende lijn te pakken. “Dit was de eerste keer dat ik hem wel fijn rond kreeg in de baan. Voor een groot deel in ieder geval, in het verzamelde werk valt hij soms nog iets teveel terug, maar dit was al een hele overwinning voor ons!”

Smolders en De Lange aan kop

Diana Smolders won de eerste proef met 66,86%, maar moest in de tweede proef genoegen nemen met de tweede prijs. Daar kwam ze uit op exact 66,00%, wat niet genoeg was om Marije de Lange en haar Rousseau-zoon Geste te verslaan. De Lange, die onlangs op dit niveau debuteerde met Geste, reed 67,93% bij elkaar. Het witte lint ging in deze proef naar Lieke van Dommelen en Esprit (v. Zizi Top).

