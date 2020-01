Britt Dekker en Judith Pietersen doen pas de deux in Amsterdam

Britt Dekker met George en Judith Pietersen met Limited Edition gaven op de jumpertjes-ochtend van Jumping Amsterdam een korte clinic en reden daarna hun pas-de-deux op de muziek van 'Pianoman', die live gezongen werd.

De dames gingen in de herhaling, want op de Friese hengstenkeuring was hun show nog niet helemaal vlekkeloos verlopen. Voorafgaand aan hun optreden lieten ze nog kort zien waar ze aan werken in de training, Britt op Z1-niveau en Judith in de PSG.

Bron: Facebook / Jumping Amsterdam