Britt Dekker loopt regiokampioenschappen mis

Bekende Nederlander Britt Dekker zou met haar Bekende Paard George vandaag starten in de regiokampioenschappen in de klasse Z1 in Noord Holland. Dekker had "er super veel zin in en heel hard getraind", maar George stootte op de vrachtwagen zijn hoofd, waardoor een oud wondje open ging. En dus mocht Dekker volgens de bloedregel niet starten.

“Het is super jammer, we stonden in de top tien, maar ik vind het een goede regel voor het dierenwelzijn” aldus de blonde presentatrice. Dekker laat zich niet kisten: “Nu gaan we maar naar het strand, dan zie je er in elk geval mooi uit op het strand George!” zei ze tegen haar spierwitte en ingevlochten schimmel.

Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van de KNHS bepaalt het volgende: “Wanneer een paard op een wedstrijd bloed op de flanken, in de mond, uit de neus of op een andere plek op het lichaam heeft (een wond) moet deze worden uitgesloten.” Ook een klein wondje kan daarom tot uitsluiting leiden.

Bron: SBS6 / KNHS / Horses.nl