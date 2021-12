Televisiepersoonlijkheid Britt Dekker is met haar 'Talpaard' George de klasse ZZ-Zwaar doorgevlogen. Dit weekend behaalde het duo in Soest de laatste benodigde winstpunten om de overstap naar de klasse PSG te mogen maken. Wanneer het debuut in de Lichte Tour op het programma staat is nog niet bekend.