Britt Dekker wint Open Iberisch NK

In Ermelo werd tijdens het festival van het Iberische paard dit weekend ook het vijfde Nederlands kampioenschap van de Stichting MCI-NL verreden. Deze open Iberische dressuurmasters staan open voor wedstrijdruiters met een PRE of Lusitano paard. Er werd in verschillende rubrieken gestreden, waaronder ook klasses voor jonge paarden. Algemeen kampioenen werden Britt Dekker en Genciano X (oftewel George), het reservekampioenschap was voor Hester Bischot.

De winnaars mogen Nederland vertegenwoordigen op de Europese kampioenschappen. Elk jaar vaardigen negen landen deelnemers af voor de Europese titel : ‘Master van het Iberische paard’. Nederland doet sinds 2018 mee. Om je te kwalificeren voor een plekje in het kampioenschap moeten basissportcombinaties normaal gesproken op een speciale selectiewedstrijd, of een KNHS – of barrokke wedstrijd minimaal 62% rijden, subtopcombinaties 60%. Dit jaar was het kampioenschap echter open, omdat in het voortraject onduidelijk was of er nog coronabeperkingen zouden zijn.

Matt Harnacke

Niet alleen Britt Dekker was een bekende naam in het rijtje nieuwe kampioenen, ook de bekende influencer Matt Harnacke was één van de winnaars. Er waren ongeveer 7 tot 11 deelnemers per rubriek, alleen in de hogere rubrieken was de deelname kleiner. De proeven die gereden worden zijn internationale proeven op zes verschillende levels, die verschillen van de KNHS proeven. Deelnemers konden zelf beslissen welke proef het meest geschikt was. In de finale werd een kür op muziek gereden.

Uitslag:

Kampioen Level 1

Yolanda Dedert met Oimperioso Nei

Kampioen Level 2

Emily Lucas-Luijckx Met Calixto

Kampioen Level 3

Britt Dekker met Genciano X

Kampioen Level 4

Matt Harnacke met Emporio

Kampioen Level 5

Hester Bischot met HVT do Ponedo

Kampioen Level 6

Hester Bischot met Gallito Pujedo

Nederlands kampioen MCI-NL 2022

Britt Dekker

Reservekampioen MCI-NL 2022

Hester Bischot

Link naar proeven en reglement

Bron: MCI-NL, Instagram, Facebook