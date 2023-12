Britt Dekker wint Prix st. Georges debuut met George

Britt Dekker heeft vandaag haar Prix st. Georges debuut gemaakt met George en heeft deze gewonnen met 69.7%.

De amazone laat op instagram weten: ‘Maandenlang getraind voor mijn Prix st. George debuut samen met mijn trainer Tineke Bartels en vandaag was het zo ver. Ik was erg zenuwachtig omdat ik nog best veel moeilijk vind en wil niet compleet afgaan op dit niveau, maar gewonnen met 69.7%! George deed mega zijn best en het voelde echt fantastisch. Nog zoveel te verbeteren en nog zoveel te leren, maar ben echt super blij en had dit niet verwacht! Heel trots op mijn allerliefste George!

Bron: Instagram