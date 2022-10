Britt Kikkert-van der Linde met pr naar zege in Troisdorf

In alle vroegte moesten de Children vanmorgen hun proeven rijden in het Duitse Troisdorf. Het deerde Britt Kikkert-van der Linde helemaal niet en met een score van ruin 78% won de twaalfjarige de rubriek met Dark Knight Texel (v. Wynton). Manouk Zuiderent en Floor Mollema werden tweede en derde.

Britt Kikkert-van der Linde is bezig aan een goed seizoen met de Wynton-zoon Dark Night Texel. Op het EK in Pilisjászfalu was ze lid van het Nederlandse Children-team dat zilver won. Vanmorgen in Troisdorf stuurde de twaalfjarige amazone haar paard naar een persoonlijk record van 78.036% en pakte de zege. Voor de ‘quality mark’ (houding, hulpgeving, precisie en totaalindruk) kreeg de amazone 83.75% en voor het technische gedeelte 72.321%.

Manouk Zuiderent eindigde op de tweede plaats met Haston Be Happy (v. FS Harry Potter). Ze scoorde 75.625%. Met een percentage van 74.018 werden Floor Mollema haar Meidoorn Hoeve’s Zidane (v. Woldhoeve’s Bart) derde. Voor Laura Brand met Paco Rabanne (v. Hagelkruis Valentijn) was er no een vijfde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl