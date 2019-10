Britt Muis: ‘Het gaat allemaal al hard genoeg’

Op de subtopwedstrijd in Vlagtwedde haalde Britt Muis het startbewijs voor de Grand Prix met haar pas negenjarige Friese hengst It's Britt's Hebbe (v. Olgert). De amazone debuteerde in de Inter II en reed naar bijna 62%. Een datum voor het GP-debuut heeft de amazone nog niet: “Het gaat allemaal al hard genoeg. Hebbe is pas negen, dus ik wil hem de tijd gunnen om alles wat meer te bevestigen.” Muis is van plan om in elk geval nog in de U25 te rijden.

Muis kocht Hebbe als vijfjarige. “Ik reed Grand Prix met mijn vorige paard Valkenier (v. Krack C). Daar was toen veel vraag naar, hij is verkocht naar Miami. We kregen toen Hebbe op stal en ik dacht dat hij genoeg potentie had om hem weer op te leiden naar het hoogste niveau.” De amazone traint afwisselend bij Grieteke Oldenburger, Marc-Peter Spahn en Sjak Laarakkers. “Ik wil van iedereen wat opsteken. Ze kijken er allemaal anders tegenaan en dat vind ik fijn.”

Op safe

Over het debuut in de Zware tour is Muis tevreden, “maar toen ik achteraf het filmpje terugkeek, dacht ik: ‘Ik had er nog wel iets meer aan kunnen rijden’. We hadden geen grote fouten, maar het ging nog niet zoals het thuis gaat. Ik heb iets teveel op safe gereden.”

Muis komt komend weekend met haar hengst aan de start van het Europees Kampioenschap voor Friese paarden. “Dan rijden we weer in de Inter II. Als je nagaat dat ik vorig jaar op het EK nog ZZ-Zwaar reed, mag ik absoluut niet klagen. Hebbe doet het met twee vingers in zijn neus. Dat is natuurlijk fijn, maar hij is van mezelf, dus Hebbe hoeft niet per se nog dit jaar van alles en nog wat. Het doel is dat hij zich mooi blijft ontwikkelen’, geeft Muis aan. ‘Ik ben nu 24 en mag volgend jaar nog een heel jaar U25 starten. Dat lijkt me heel leuk om te doen en dan hoop ik dat we onze scores kunnen verbeteren. Hebbe heeft daar dan ook een mooie leeftijd voor.”

Bron: Phryso.com / Horses.nl