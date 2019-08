Brittany Fraser-Beaulieu richt zich met KWPN’er All In op Spelen in Tokio

Drie maanden na de geboorte van haar zoontje Theo heeft Brittany Fraser-Beaulieu de eerste serie wedstrijden met haar KWPN'er All In (v. Tango) opgegeven. De Canadese richt haar pijlen op een plaats in het team voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Brittany Fraser-Beaulieu reed begin dit jaar succesvol in Wellington op het Global Dressage Festival. Voor haar zwangerschapsverlof won ze de Grand Prix en de kür op het CDI5* met de veertienjarige zoon van Tango All In. Op de Pan Am Games in Toronto in 2015 won het paar al team en individueel zilver. Op de wereldruiterspelen in Tryon was Fraser met All In 33ste in de Grand Prix en elfde met het team.

Na de goede start begin dit jaar en de geboorte van haar zoontje hoopt Brittany Fraser zich weer in de kijker te rijden. Ze probeert zich eerst deze winter te plaatsen voor de Wereldbekerfinale dressuur in Las Vegas. Maar het hoofddoel is de Spelen in Tokio. Fraser: “Het zal dan All In’s enige Spelen worden want volgend jaar wordt hij vijftien. Ik had mijn hoogste scores in Wellington dit voorjaar en hoopt de stijgende lijn voort te zetten.”

