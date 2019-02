Brittany Fraser en All In beste in 5* Grand Prix

Met een percentage van 71.304% schreef Brittany Fraser met haar Tango-zoon All In gisteravond in Wellington de 5* Grand Prix voor de kür op haar naam. "Dit was, net als twee weken geleden, weer één van mijn betere proeven", zei de Canadese amazone. Fraser hoopt nog begin maart de eerste Nations Cup in Wellington te kunnen rijden want ze is hoog zwanger. Katherine Bateson-Chandler werd tweede op de Contango-zoon Alcazar.

Een groep van zes combinaties reden de Grand Prix voor de kür in Wellington. Winnares Brittany Fraser werd door drie van de vijf juryleden op kop geplaatst en scoorde bij hen hen ruim 72 en twee keer 73 procent. De andere twee zaten ruim onder de 70 procent. Fraser: “Het eerste gedeelte van de proef was, dacht ik, sterk – de draf, de appuyementen. Hij is een groot paard en het kost veel energie om hem door de Grand Prix te rijden. Nu voelt het een stuk gemakkelijker.”

‘Hij werd tamelijk heet’

Katherine Bateson-Chandler reed de veertien-jarige Alcazar naar de tweede plek met 70.696%. Ook zij had een sterk draf gedeelte, maar kreeg een fout in de galopwissels om de pas. “Hij werd vandaag tamelijk heet in de proef”, aldus de Amerikaanse.

Lyle en Salvino

In de 5* Grand Prix voor de Special reed Adrienne Lyle haar Sandro Hit-zoon Salvino naar de eerste plaats met 74.565%. De Amerikaanse die met haar team zilver won in Tryon was de enige in de groep die ver boven de 70 procent scoorde. Shelly Francis die tweede werd op Danilo (v. De Niro) kreeg 69.478%.

Zaterdag wordt in Wellington de kür en de Special verreden.

Bron Persbericht