Brittany Fraser en All In vieren rentree met tweede plaats in WB-kwalificatie

Met tweede plaatsen in de Grand Prix en de kür op de wereldbekerwedstrijd in Devon vierden Brittany Fraser en haar Tango-zoon All In na zeven maanden hun rentree in de wedstrijdring. De Canadese amazone is intussen bevallen van haar zoontje Theo. Ze probeert zich eerst deze winter te plaatsen voor de Wereldbekerfinale dressuur in Las Vegas, maar het hoofddoel is de Spelen in Tokio volgend jaar.

Brittany Fraser was voor haar zwangerschapsverlof al succesvol onderweg met de veertienjarige All In. Ze wonnen in februari in Wellington hun laatste optreden voor de break. In de kür kwamen het paar tot 76.520%, in de GP werd het 71.304%. In Devon haalde Fraser dit weekend in de Grand Prix hetzelfde percentage van 71.304, in de kür werd het 74.945%. In beide proeven moest ze haar landgenote en beste vriendin Lindsay Kellock met de Sandro Hit-zoon Sebastien voor laten gaan.

Fraser op Facebook: “Ik hou er van om bij kunstlicht te rijden in Devon! All In was soms wel wat nerveus van het onweer, maar het was fantastisch om weer terug in actie te zijn. 2020 we komen er aan!”

Bron Dressage News