Broere Jazz is niet meer

Jazz was een apart veulen, levendig, ondernemend en met een sterke eigen wil is te lezen op de website van de hengst, BroereJazz.com. Tinie van Helvoirt, de vrouw van Huub was degene die altijd de namen bedacht van de veulens. Omdat bij deze jaargang de naam moest beginnen met een J besloot zij het veulen te vernoemen naar een bevriende hippische fotograaf en journalist, Jacob Melissen. Later heeft zij wel eens gezegd dat alle eigenschappen van Jazz ook van toepassing waren op Jacob Melissen. Vandaar dat zij deze naam wilde geven aan het veulen.

Na het succesvol verlopen verrichtingsonderzoek werd amazone Tineke Bartels benaderd met de vraag of zij Jazz wilde gaan rijden en opleiden. Bartels is gecharmeerd van Jazz, stemt toe en leidt Jazz op tot Grand Prix-niveau.“Ik vond en vind Jazz een geweldig paard. Heel intelligent, vriendelijk naar mensen toe en erg nieuwsgierig. Ik herken zijn kinderen niet alleen door hun looks maar zeker ook door hun karakters. Over Jazz wordt altijd gezegd dat hij zijn kinderen een Spooky karakter meegeeft maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Jazz geeft werklust en energie door. In de tijd dat ik hem reed, stapte ik iedere dag af met goede zin. Jazz is zo’n positief ingesteld paard daar werd ik als ruiter heel blij van”, aldus Tineke Bartels.

Paardenhandelaar en liefhebber Bob Rijsdijk kocht Jacob (Jazz) toen hij 6 maanden oud was en nam hem mee naar huis waar hij in de opfok ging. Nico Witte werd kort erna mede-eigenaar van Jazz. Rijsdijk en Witte zagen al heel snel dat Jacob (Jazz) een hele aparte was. Nadat de hengst succesvol werd voorgesteld op de KWPN Hengstenkeuring in 1994 slaagde hij met vlag en wimpel voor het verrichtingsonderzoek. Bij inschrijving bij het KWPN werd besloten om zijn naam te veranderen in Jazz.

In de jaren die volgen wordt het meer en meer duidelijk dat Jazz niet alleen in de sport zeer succesvol blijkt te zijn. Ook in de fokkerij vallen zijn kinderen steeds meer en meer positief op. In 2001 werd een syndicaat opgericht door onder andere Nico Witte om Jazz te behouden voor de Nederlandse sport en fokkerij. Op 7 december 2001 ondertekent een groep participanten het contract en krijgt Jazz het voorvoegsel “Broere” voor zijn naam. Cees Broere en zijn zoon Anne Broere maakten deel uit van het gevormde syndicaat. Het jaar daarop maakt Jazz samen met zijn amazone Tineke Bartels succesvol deel uit van het Nederlandse Team in 2002 op de WEG in Jerez de la Frontera.

Stoeterij Broere

Dan breekt in 2004 het moment aan voor het syndicaat Jazz wil verkopen. Op dat moment besluiten Cees en Anne Broere dat ze Broere Jazz helemaal in het bezit van Stoeterij Broere willen en kopen ze alle aandelen van het Syndicaat. Met de aankoop van Broere Jazz door Stoeterij Broere kwam er een einde aan de samenwerking tussen Tineke Bartels en Broere Jazz. Stoeterij Broere geeft stalamazone Kirsten Beckers de teugels in handen van Broere Jazz wat het begin wordt van een lange en succesvolle samenwerking. In 2005 werd Broere Jazz 5e op het Nederlands Kampioenschap. Broere Jazz werd keur verklaard door het KWPN en in 2006 werd de hengst preferent voor het leven verklaard. Ook behaalde Broere Jazz de titel ‘KWPN Paard Van Het Jaar 2006’.