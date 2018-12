Bronzen Trakehner Kipling krijgt TSF achter naam

Kipling, die op het WK voor jonge dressuurpaarden van 2017 brons won, is opgenomen in het TSF (Trakehner Sport Pferd)-programma en heeft het achtervoegsel TSF gekregen. De Trakehners die de titel dragen hebben zich internationaal bewezen in de sport. De zoon van Hofrat voegt zich bij het rijtje sportpaarden zoals TSF Dalera BB van Jessica von Bredow.

De achtjarige Kipling was vorig jaar op het WK in Ermelo de publiekslieveling bij de zevenjarigen. Onder de Deense Grand Prix-amazone Anne Troensegaard liep het paard naar de bronzen medaille. Fiontini (v. Fassbinder) won toen voor de derde keer het goud en Sultan des Paluds (v. Soliman de Hus) onder Kirsten Brouwer het zilver. Op de kwaliteitsonderdelen scoorde de zoon van Hofrat hoog met onder andere een 9,4 voor de draf en een 9,2 voor aanleg.

Peter Christensen uit Denemarken fokte Kipling en is nog steeds de eigenaar van het paard. Op de Deense kampioenschappen voor jonge paarden was de zoon van Hofrat al succesvol. In 2014 werd hij werd derde en in 2016 en 2017 won het paard zilver. Ook daar was Fiontini zijn grootste concurrent.

Het afgelopen jaar hebben Anne Troensegaard en Kipling zich niet laten zien in de wedstrijdring. Het gerucht ging dat hij verkocht zou zijn. Maar tegenover Eurodressage heeft Troensegaard bevestigd dat het paard bij haar is en voorbereid wordt voor wedstrijden op FEI-niveau.

