Brune wint inloopproef Nürnberger Burgpokal Verden

In het nevenprogramma van het WK voor jonge dressuurpaarden werd zaterdagochtend ook de inloopproef voor de kwalificatieproef van de Nurnberger Burg-Pokal gereden. De winst was voor de achtjarige merrie Feel Free OLD (v. Foundation) onder het zadel van Bernadette Brune. Het duo reed naar 74,292% in hun proef op GPS-niveau. Zondag wordt de kwalificatie verreden voor het ticket voor de finale in Frankfurt in december.