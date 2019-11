Bruntink en Darabel naar bijna 70% in ZT-debuut

In Vinkega waren Vai Bruntink en Darabel (v. Westpoint) de topscoorders van de dag. Hun Inter II-debuut was goed voor 69,706% en de winst. Wendy Okkema reed in haar GP proef de Friese Stal Okkema's Eos (v. Olgert 455) naar 62,609%.

In de Lichte tour was de hoogste score voor Young Rider Annelotte Felix, die met Amos (v. Flemmingh) naar 66,691% reed. In de ‘gewone’ PSG reed het duo naar 65,735% en de tweede plaats. Daniella Smit en Het Swarte Paert Izaak (v. Tjalf 433) wonnen de PSG-proef met 66,324%. In de Inter I was de winst voor Linda Kok met Floriano (v. Florist) dankzij 61,985%.

Opnieuw Bruntink

In het ZZ-Zwaar was Vai Bruntink opnieuw goed voor het oranje lint, dit keer met Halesta (v. Quadroneur). De combinatie kreeg 68,857% van de jury. Amber den Heyer en Kop Jansen Johnny Cash (v. Tsjalle 454) werden tweede met 65,929%, Alieke Boudeling was met Flevo ALL (v. Westenwind) derde met 63,071% en Milou Faber en Eye Catcher (v. Zizi Top) pakten de vierde plaats met 62,214%.

Bron: Horses.nl