BuCha: Helgstrand-hengsten domineren bij driejarigen, For Real kampioen

De uitslag van de Bundeschampionate voor driejarige dressuurhengsten was een kopie van de voorronde van zaterdag. De gehele top drie is in bezit van Andreas Helgstrand. Kampioen werd de in Westfalen voor 250.000 euro aangeschafte For Real (v. Blue Hors Farrell). De hengst kreeg een 9,2 gemiddeld, met een tien voor opleiding en negens voor draf en galop. Hij werd voorgesteld door Leonie Richter. Zij reed gisteren ook bij de vierjarige hengsten de kampioen naar de overwinning.

De draf was elastisch en opgericht en de hengst heeft het complete plaatje: voor bouw verscheen een 9,5 op het scorebord. De tien voor opleiding was te danken aan de voorbeeldige takt en vlijt en zowel fysiek als mentaal ontspannen naar de hand van de amazone toe. Richter werkt sinds 1 april voor Helgstrand Dressage.

Zaunkönig

Tweede bij de driejarige hengsten, was de voor 205.000 euro door Helgstrand aangeschafte Zaunkönig (v. Blue Hors Zack). Hij kreeg een 8,8 gemiddeld en ook negens voor draf en galop. De Westfaler werd gereden door Jana Schrödter, die sinds kort ook bij Helgstrand werkt. Haar paard maakte vooral indruk met zijn schwung.

Rheinglanz

Het brons ging naar de voor 305.000 euro aangeschafte Trakehner kampioen Rheinglanz (v. Helium) met een 8,6 gemiddeld. Eva Möller zat in het zadel van de hengst, die bij Helgstrand Duitsland op stal staat, maar eigendom is van een anoniem consortium. Net buiten de boot viel de Debutant PS OLD (v. Deparon) van Gestüt Lewitz met Brandi Roenick. De Oldenburger kreeg een gemiddelde van 8,5.

Uitslag

Bron: Horses.nl / St-Georg