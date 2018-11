Buining ziet competitiewinst aan neus voorbijgaan

Zaterdag werd de derde en tevens laatste subtopwedstrijd van de Dressuur Competitie Vlagtwedde verreden met aansluitend de finale met de Kür op muziek. Rachelle Buining had voorafgaan de beste kaarten: met Wondergirl (v. Farrington) won ze twee van de drie wedstrijden in het ZZ-Zwaar en met Rhythm And Blues (v. Welt Hit II) won ze alle drie de selectiewedstrijden in de Lichte Tour. In de finale liep ze echter beide statiedekens mis.

Floor Vos verkeerde zaterdag op de laatste wedstrijd in zeer goede vorm met haar Fine-Tuned DFV (v. Armani) en werd in de gewone proef al eerste en verwees daar Buining naar een tweede plek. In de Kür op muziek bleek Vos wederom die dag niet te verslaan waardoor Buining de statiedeken aan haar neus voorbij zag gaan, tot grote verrassing van Vos: “Kippenvel! Wat heb ik genoten en ik ben zo blij met mijn nieuwe ZZ-Zwaar kür van Charles Monterie!”

Ook in de Lichte Tour kon Buining haar hegemonie niet voortzetten. Ze won eerder die dag nog wel de Lichte Tour-rubriek, maar in de afsluitende Kür ging Callista Leeuwerke met Santo’s Fatal-Love (v. Lauries Crusador) er met de titel vandoor.

In de Zware Tour ging de uiteindelijke competitiewinst wel naar degene die ook al iedere selectiewedstrijd bovenaan eindigde: Saskia Knol met SCG’s Cynosa.

Uitslag.

