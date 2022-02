Bundes- en wereldkampioen So Unique verder onder Isabell Werth

De mooie en imponerende Sezuan-zoon So Unique doet zijn naam eer aan met de successen die hij al heeft behaald. De premiehengst van Andreas Helgstrand won het onder meer het Bundeschampionat en werd wereldkampioen bij de vierjarigen in Ermelo in handen van Eva Möller. De Duitse topamazone Isabell Werth neemt de opleiding over van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst.

“Ik ben heel erg blij en dankbaar dat Madeleine dit geweldige, unieke paard voor mij heeft gekocht”, vertelt Isabell Werth op de site van Helgstrand nadat So Unique bij haar op stal was aangekomen.

Wereldtitel bij vierjarigen

So Unique is goedgekeurd in Hannover en bij het Deense DWB en werd beide keren gekroond als premiehengst. Vervolgens was hij de verrichtingskampioen in Denemarken. Als drie- en vierjarige werd de hengst onder Eva Möller kampioen op het Bundeschampionat. Ook won hij de wereldtitel bij de vierjarige dressuurpaarden in Ermelo.

Helgstrand blij dat Unique naar Werth gaat

“We zagen zijn potentieel al op zeer jonge leeftijd en hij heeft zich bewezen als een van de besten. Tot zijn grootste sportprestaties tot nu toe behoren het winnen van het Bundeschampionat en het behalen van de wereldtitel bij de vierjarige dressuurpaarden. Indrukwekkende prestaties voor jonge paarden. We zijn ontzettend blij met hem en kunnen alleen maar onze dankbaarheid uitspreken aan Eva Möller voor het opleiden van zo’n uitzonderlijk paard. Nu kijken we ernaar uit dat Isabell hem meeneemt naar de internationale dressuursport”, aldus een trotse Andreas Helgstrand.

Majestic Taonga en Joshua

Nog niet zo lang geleden heeft Isabell Werth’s sponsor, Madeleine Winter-Schulze, de in Denemarken goedgekeurde KWPN’er Majestic Taonga (v. Toto Jr.) gekocht van Helgstrand. En Werth heeft nog een zoon van drievoudig wereldkampioen Sezuan op stal, de door Egbert Schep gefokte Joshua.

Bron Helgstrand Dressage