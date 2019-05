Bundeschampionat-winnaar DSP Dominy sluit S-debuut af met winst

In Bielefeld debuteerde Therese Nilshagen met Bundeschampionat-winnaar DSP Dominy (Diamond Hit x Pour Plaisir) in de Duitse S*-klasse en won haar afdeling met 72.222%. De DSP-hengst van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen won in 2017 op een opvallende manier het Bundeschampionat voor vijfjarigen in Warendorf.

Therese Nilshagen kreeg Dominy in 2017 onder het zadel plaatste zich direct voor het Bundeschampionat in Warendorf. De wedstrijd verliep opmerkelijk, van opgave in de voorronde tot het kampioenschap bij de vijfjarigen. De zoon van Diamond Hit was in de eerste proef zo afgeleid dat de Zweedse Nilshagen zachtjes tegen de jury fluisterde: ‘zal ik opgeven?’. Er werd geknikt vanuit het hokje. In de kleine finale zat de hengst van Lodbergen er nog maar net bij (3e plaats) en in de finale was er uiteindelijk de winst met een 9 gemiddeld.

Eerste S*-proef

Vorig jaar reed Nilshagen de hengst met succes een aantal keren in de Duitse M-proeven en dit weekend debuteerde het paar in de S*. Nilshagen stuurde Dominy met 72.222% naar de overwinning in de tweede afdeling. De eerste afdeling werd gewonnen door Kira Wulferding met Bonita Springs (v. Boston) met 72.46%.

Debuut Imperio onder Steffens

In de eerste afdeling debuteerde Annabelle Steffens met de Trakehner-hengst Imperio 3 (v. Connery) die tot voor kort Grand Prix liep onder Hubertus Schmidt. Het paar werd derde met 71.389%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Hengste.Equitaris.de