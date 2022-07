Bundeschampionatticket voor Hannoveraanse hengst Fiducioso

De Hannoveraanse hengst Fiducioso (Foundation x Dancier) liep vanmorgen in Kronberg onder Matthias Alexander Rath naar de eerste plaats in de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden. In eigen huis scoorde het paar 8,2 gemiddeld en dat leverde hen een ticket op voor het Bundeschampionat in Warendorf.

Fiducioso, in eigendom van Gestüt Schafhof, kreeg van de jury een 8,5 voor de draf, durchlässigkeit en algemene indruk. De galop werd met een 8 beoordeeld en voor de stap kreeg de zoon van Foundation een 7,5. Met een gemiddelde van 8,2 won het paard onder Matthias Rath de rubriek. In 2020 was de Hannoveraanse hengst al de dressuurtopper van de 14-dagentest in Schlickau waar hij slaagde met een 8,83 gemiddeld.

De Franklin-dochter Fayola 22, uit een moeder van Der Designer x Don Schufro, werd met een gemiddelde van een 8 tweede. De Hannoveraanse merrie werd gereden door Samatha Theresa Völlger.

Klik hier voor de uitslag.