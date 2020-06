Bundeskampioen Damaschino wint klasse A met 9,0

Op de dressuurwedstrijd voor jonge paarden in Verden liep Bundeskampioen Damaschino (Danone I x Fidertanz) naar een overtuigende zege. De vierjarige hengst van Klosterhof kwam onder Hannah Laser tot een eindcijfer van 9,0.

Vorig jaar was Damaschino de stralende kampioen in Warendorf bij de driejarige hengsten. De Hannoveraan had zich al bewezen op de 14-dagentest in Schlieckau door met hoge cijfers te slagen. Maar ook in november was hij de beste in de 50-dagentest in Schlieckau. Hij haalde daar een gemiddelde score van 9,35. Het leverde Damaschino dit voorjaar de Weltmeyer-prijs op van het Hannoveraner Verband.

Ruim op kop

Ook in Verden was Damaschino weer de beste afgelopen dinsdag. In de dressuur klasse A kreeg hij een 9,0 van de jury en kwam ruim op kop. Achter hem werd Anne Koch met de vijfjarige Fernando Parrado (v. Fürst Belissaro) tweede. Het paar kreeg 8,4 voor de verrichting.

Mayke Liebregts derde

De Nederlandse amazone Mayke Liebregts stuurde de vijfjarige Trakehner-merrie Taliska (v. Imothep) naar de derde plaats met een 8,2 gemiddeld.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg