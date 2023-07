Bundeskampioen Maxi Kraft’s Barcelo OLD wint S-debuut onder Dorothee Schneider

In maart kreeg Dorothee Schneider Bundeskampioen Maxi Kraft’s Barcelo OLD (Bon Coeur x Caprimond) onder het zadel. De in Duitsland en Denemarken goedgekeurde hengst kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie onder de Duitse topamazone op een nationale wedstrijd Rüsselsheim. Het paar won bij hun wedstrijddebuut direct de Duits S-proef met ruim 76%.