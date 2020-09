Butler wint ook LT in Hagen, NRPS-hengst Don Joe derde

Op de openingsdag van het het CDI4* in Hagen was Lara Butler niet te kloppen. De Britse won niet alleen de Grand Prix, daarvoor was ze ook de sterkste in de Prix St. George. Ze stuurde Amiek C (v. Ampere) naar een unanieme zege. Charlotte Fry kwam op de derde plaats met de NRPS-hengst Don Joe (v. Diego) die internationaal debuteerde. Met een vijfde plek was Annemiek Vincourt de beste Nederlandse.

Lara Butler overtuigde in de Prix met de tienjarige Ampere-zoon Amiek C die zijn eerste internationale wedstrijd liep. Het paar kreeg 75.588% en werd door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. De Deense Lone Bang Larsen werd tweede op de tienjarige Hannovaraan Thranegaardens Rostov (v. Romanov) met 72.059%.

Internationaal debuut

Charlotte Fry debuteerde met de NRPS goedgekeurde Don Joe in de internationale Lichte Tour. De hengst van Van Olst Stables was als vijfjarige deelnemer aan het WK voor jonge dressuurpaarden en scoorde destijds 80.80% in de kleine finale. Nu kwam het paar tot 71.824% in de Prix wat hun de derde plaats opleverde. Drie juryleden zetten Fry op de derde plek, bij twee juryleden stond ze tweede en het jurylid bij B zette de Britse op de zevende plaats.

Vincourt vijfde

De beste Nederlandse was Annemiek Vincourt die de Spielberg-dochter Diede Dieni naar een vijfde plaats stuurde met 70.441%. Ook Geert Hofland reed zich in de prijzen. Met Blaze (v. United) werd hij achtste met 68.971%.

Bron Horses.nl