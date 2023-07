Buying wint kür Inter I, Geluk zegeviert in Inter II Deauville

Jessica Buying heeft met Kaeny (v. Governor) ook de kür op muziek van het Intermédiaire I in Deauville gewonnen. Met een score van 76,8 procent kon de eerste plaats haar niet ontgaan. Eerder deze week was de individuele proef ook al voor Buying. Dominique Filion was met Jakarta (v. Five Star) tweede, dankzij 75,883%. Zij was eerder deze week ook al tweede in de PSG.