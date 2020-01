Canada domineert WB Grand Prix Wellington, Steffen Peters op kop in 3*

In Wellington is het prestigieuze Global Dressage Festival van start gegaan. De Noord en Zuid Amerikanen reden gisteren hun eerste wereldbekerwedstrijd. Drie Canadezen kwamen hierin op kop met Jill Irving en Degas 12 (v. De Niro) op de eerste plaats. In de Grand Prix voor de Special van de 3* wedstrijd won Steffen Peters met de Spielberg-zoon Suppenkasper na een lange rustperiode.

Jill Irving stuurde haar 18-jarige De Niro-zoon Degas naar de zege in de Grand Prix voor de wereldbeker. De Canadese kreeg een percentage van 70.391% met vier eerste plaatsen en een tweede plaats gegeven door Monique Peutz. Irving: “Ik was echt heel blij met hem! Hij wordt dit jaar 18 en ik word 57, dus we moeten allebei goed voor onszelf zorgen voor de toekomst. Ik heb hem sinds zijn zesde jaar en dit koelere weer was echt fijn voor hem.”

Voormalig Canadese trainer

Achter Irving werden haar landgenoten Brittany Fraser met de KWPN’er All In (v. Tango) tweede met 69.435% en Naima Moreira Laliberte op Statesman (v. Sandro Hit) derde met 68.717%. De amazones worden alle drie getraind door de voormalige Canadese Olympiër en nu voor Amerika rijdende Ashley Holzer.

Peters wint met Suppenkasper

In de 3* Grand Prix voor de Special was er een nipte overwinning voor Steffen Peters en de KWPN’er Suppenkasper. Door de nodige foutjes in de proef kwam Peters tot een percentage van 70.862%. De zoon van Spielberg had sinds Aken afgelopen jaar geen wedstrijd meer gelopen en was in de proef over enthousiast.

Pape en Eclectisch tweede

De tweede plaats ging naar de in Duitsland woonachtige Susan Pape die met de KWPN’er Harmony’s Eclectisch (v. Zenon) 70.435% scoorde. Michael Klimke werd derde op Harmony’s Royal Dancer (v. Royal Blend) met 70.109%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Global Dressage Festival