Canadese dressuurteam voor Spelen bekend

De Canadese federatie heeft de namen van de ruiters bekend gemaakt die het land gaan vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Het zijn Brittany Fraser-Beaulieu met de KWPN'er All In (v. Tango), Lindsay Kellock op Sebastien (v. Sandro Hit) en Chris von Martels, die met de KWPN'er Eclips (v. Apache) geselecteerd is. Naïma Moreira Laliberté op Statesman (v. Sandro Hit) en Jill Irving op Arthur (v. Jazz) werden tot reserve benoemd.

Brittany Fraser-Beaulieu is met All In de meest ervaren combinatie van het het Canadese team. Met de zestienjarige zoon van Tango kwam ze al voor haar land uit op de PanAm Games in 2015 en op de wereldruiterspelen in Tryon in 2018. Maar ze was nog nooit op de Olympische Spelen.

Apache-zoon Eclips

Ook voor Lindsay Kellock en Chris von Martels worden het hun eerste Spelen. Von Martels heeft zich gekwalificeerd met de twaalfjarige zoon van Apache, Eclips en dit jaar al de nodige 70+-scores in de Grand Prix gereden. Kellock vertegenwoordigde haar land in 2019 op de PanAm Games met Floratina en zit er nu bij met de vijftienjarige Rheinlander Sebastien.

De 24-jarige Naïma Moreira Laliberté is reserve met Statesman, net als Jill Irving en de zestienjarige Arthur.

Bron Dressage News