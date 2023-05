Canadese Olympiër Leonie Bramall maakt na 16 jaar afwezigheid internationale rentree

Zestienjaar na het rijden van haar laatste internationale Grand Prix-proef heeft de Canadese Leonie Bramall haar rentree op het hoogste niveau gemaakt. De Olympische amazone verscheen op het CDI Olomouc weer voor het eerst tussen de witte hekjes en niet geheel zonder succes: ze stuurde Cricket BD (Charmeur x Don Frederico) naar een vierde plaats in de Grand Prix en won de Special.

De nu 59-jarige Leonie Bramall kende een succesvolle carrière en vertegenwoordigde Canada op de Olympische spelen en talloze landenwedstrijden. Na 16 jaar was het tijd om de slipjas weer uit de kast te halen en stuurde ze haar eigen gefokte Cricket BD naar de overwinning in de Grand Prix Special.

Teamplek Parijs

”Het is even geleden,” vertelde Bramall met een knipoog. ”Cricket begon zich eindelijk comfortabel te voelen op dit niveau en werd ook steeds zelfverzekerder en dus besloot ik om een CDI3* in te schrijven. Mijn vriendin en voormalig teamlid Gina Smith kwam hier drie maanden trainen en eigenlijk heeft zij mij overgehaald. Cricket was heel makkelijk om mee te nemen en is een heerlijk wedstrijdpaard. De tijd zal leren of een teamplek voor de Spelen van Parijs realistisch is.”

Bron: eurodressage