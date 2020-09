Canadese Shannon Dueck coach Colombiaanse dressuurruiters

De Canadese Grand Prix amazone Shannon Dueck is door de Colombiaanse federatie aangesteld als bondscoach en trainer van het nationale team. Ze heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024. Dueck was al in 2019 Chef d'Equipe van de Colombianen op de Pan American Games.

“Ik ben zeer vereerd om mijn rol als nationaal trainer voor Colombia voort te zetten. Ons grootste doel is Parijs 2024”, schrijft Shannon Dueck op Facebook. De 57-jarige Dueck was al Chef d’Equipe van het Colombiaanse dressuurteam dat vorig jaar vijfde werd op de Pan Am Games. Haar taken zijn nu uitgebreid naar de functie van teamtrainer en haar contract is verlengd voor een periode van vier jaar.

Korona

Shannon Dueck werd bekend door haar prestaties voor het Canadese team met de KWPN’er Korona (v. El Corona). Hun internationale hoogtepunten beleefden ze toen ze de individueel zilveren medaille wonnen op de Pan American Games van 1999. In 2002 deden ze mee aan de WEG in Jerez en in 2003 hadden ze zich ook geplaatst voor de wereldbekerfinale in Gothenburg.

Bron Eurodressage